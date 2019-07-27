İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, saat satan Afrikalılardan yanıt: Ekmek parası için bu işi yapıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Elinde bir saat, 10 liraya satıyor, Afrika'dan gelmiş. Biz buna müsaade etmeyeceğiz" sözlerine saat satan Afrikalılardan yanıt geldi. Türkiye'yi çok sevdiklerini söyleyen Afrikalılar Soylu'ya, "Ekmek parası için bu işi yapıyoruz. Hırsızlık mı yapıyoruz?" diye tepki gösterdi.

Soylu NTV yayınında hükümetin göçmen politikasına dair açıklamalarda bulunmuş, "Ben İçişleri Bakanıyım, benim ülkemde benim bilmediğim kayıtlı olmayan kimsenin yaşamaması lazım. İnsani durumlar dışında İstanbul'a kayıt kabul etmiyoruz, elinde bir saat Afrika'dan gelmiş 10 liraya satıyor, biz buna müsaade etmiyoruz" demişti.

"EKMEK PARASI İÇİN BU İŞİ YAPIYORUZ"

Independent Türkçe'den Lale Elmacıoğlu'nun konuştuğu Afrikalılar, sokaklarda dilenmek ve Türk hukukuna aykırı işler yapmak istemediklerini söyledi.

Gambiyalı olan 38 yaşındaki Ebubekir, "Türkiye'yi çok seviyoruz. Ekmek parası için bu işi yapıyoruz. Benim çocuklarım da var. Hırsızlık mı yapıyoruz?" diyor.

30 yaşındaki Alfa Bah, resmi ve kayıtlı bir şirketi olduğunu her ay vergi ödediğini ve Türkiyeli muhasebecisi olduğunu söylüyor. Bah, "Her ay ona ödeme yapıyorum. İş yaptığım Türkler iyiler. Türk insanı iyi. Türkiye'yi seviyorum. Türkiye'de saat satan Afrikalılar suç işlemiyor, hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Sokaklarda dilenme ya da kötü, Türk hukukuna aykırı işler yapmak istemiyorlar" ifadesini kullanıyor.