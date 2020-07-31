İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şırnak'ta askerlerle bayramlaştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun üs bölgesine gidişi Süleyman Soylu'nun askerlerle bayramlaşması Süleyman Soylu'nun bilgi alması Süleyman Soylu'nun telsizle askerlerin bayramını kutlaması ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bayram namazı sonrası Cudi Dağı üs bölgesini ziyaret etti.
31.07.2020 08:23 | Son Güncelleme: 31.07.2020 08:55
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun üs bölgesine gidişi
Süleyman Soylu'nun askerlerle bayramlaşması
Süleyman Soylu'nun bilgi alması
Süleyman Soylu'nun telsizle askerlerin bayramını kutlaması ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bayram namazı sonrası Cudi Dağı üs bölgesini ziyaret etti. Bölgedeki taburların bayramını telsizle kutladı. (1)
Kaynak: AA