İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın aralarının bozuk olduğu iddiası
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın aralarının bozuk olduğu iddiası

03.02.2021 16:35 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:43
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın aralarının bozuk olduğu iddiası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın aralarının bozuk olduğu haberleri gündemde yer almıştı. Bir televizyon programında açıklama yapan Bakan Soylu, "Berat Albayrak siyasi açıdan kafamın en çok örtüştüğü kişilerden biriydi. Bütün yorgunluğumuza, yoğunluğumuza rağmen aramızda bir şey olmadı'' dedi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı gerginlik olduğu iddiaları uzun süre konuşulmuştu. Bakan Soylu, Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Bakan Soylu, gündeme ilişkin çok önemli değerlendirmelerde bulundu.

"ARAMIZDA BİR ŞEY OLMADI"

Bakan Soylu, aralarının bozuk olduğu iddia edilen Berat Albayrak sorusuna, "Berat Albayrak siyasi açıdan kafamın en çok örtüştüğü kişilerden biriydi. Türkiye'nin iyi yetiştirdiği isimlerdendi. Görevden ayrıldıktan sonra kendisiyle henüz konuşmadım. Ailesiyle konuştum. Bütün yorgunluğumuza, yoğunluğumuza rağmen aramızda bir şey olmadı. Ekonomide çizmek istediği yolda millilik ve yerlilik çizgisindeydi" şeklinde yanıt verdi.

Doğruluk Kontrolü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın aralarının bozuk olduğu iddiası
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın aralarında gerginlik olduğu iddia edilmişti.

Bakan Soylu, "Berat Albayrak siyasi açıdan kafamın en çok örtüştüğü kişilerden biriydi. Bütün yorgunluğumuza, yoğunluğumuza rağmen aramızda bir şey olmadı'' dedi.

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