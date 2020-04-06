İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik
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Süleyman Soylu, Karşıyaka, Türkiye, Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin sonuç vermeye başladığını söyledi. Soylu, bakanlığının Covid-19 salgını nedeniyle 7/24 alarmda kalmayı gerektiren 'Acil durum' yönetimine geçtiğini belirterek bazı ülkelerde ortaya çıkan 'ikinci dalga' ihtimaline karşı yeni kısıtlamalara da başvurulabileceğini söyledi.

06.04.2020 19:34 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:40
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki koronavirüs salgınında alınan tedbirlerle ilgili son durumu açıkladı.

"40 MİLYON KİŞİ FİİLEN SOKAĞA ÇIKAMIYOR"

Büyükşehir merkezlerinde kısıtlamalara genel olarak uyulduğunu, sorunun şehirlerin çeperlerinde kaldığını vurgulayan Soylu, "Şu anda Türkiye nüfusunun neredeyse yarıya yakını, 40 milyon kadarı fiilen sokağa çıkmıyor zaten; ya yaş sınırı ya da rahatsızlıkları nedeniyle, sıkı önlemlere devam etmek zorundayız" dedi.

YENİ ALINAN TEDBİRLER

Yetkinreport'un sorularını yanıtlayan Soylu, yeni önlemlere örnek olarak İzmir Karşıyaka'da ana caddenin yaya gezmesi dahil olmak üzere kapatıldığını, İstanbul Bağcılarda bir binanın tam karantinaya alındığını verdi.Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:"Acil Durum yönetimi çerçevesinde Güvenlik Acil Durum Merkezinde büyük şehirlerdeki meydanlar, ana caddeler gibi toplanma merkezlerinde gruplar görünce hemen müdahale ediyor ekiplerimiz. Ayrılmaları gerektiğini anlatıyor, gerekirse ceza kesiyor, ama müsaade etmiyoruz. Büyük ve orta ölçekli şehirlerin merkezlerinde genel olarak kurallara riayet yüksek; insanlar evlerine çekildi. Yine de istisnai durumlarda özel önlemler alıyoruz. Örneğin, İzmir Karşıyaka'da ana caddeyi kapattık; yaya gezmeleri dahil. Sorun şehirlerin çeperlerinde, dış mahallelerinde; şimdi oralara yoğunlaşıyoruz. Bazı ilçe, mahalle, köy ve mezralardaki karantina uygulamalarından sonuç almaya başladık. Ama şehir merkezlerinde de karantina uygulamaları var. Örneğin, İstanbul, Bağcılar da bir binayı tamamen karantina altına aldık. Sürecin başlangıcından bu yana 212 bin işyerinin kapattık. Bunlar sosyal temasın azaltılması, sosyal mesafenin artırılması için gerekliydi."

"YENİ KISITLAMALARI DEVREYE ALABİLİRİZ"

Sokağa çıkma yasağıyla ilgili de konuşan Soylu, "Şu anda sokağa çıkma kısıtlamasının genel nüfusa yaygınlaştırılmasına gerek duyulmuyor. Zaten 25 milyon nüfus 20 yaşın altında, 8 milyon 65 yaşın üzerinde. Buna rahatsızlıkları nedeniyle, öteden beri evden çıkamayanları kattığınızda 40 milyona yakın bir nüfus zaten fiili sokağa çıkma yasağında. Ayrıca kendini sakınmak için gönüllü olarak mecbur kalmadıkça evden çıkmayan milyonlarca kişi var. Böyle devam edebilirsek ihtiyaç kalmayabilir ama yine de her ihtimale karşı hangi yeni kısıtlama adımları atacağımız belli. Ben doktor değilim ama bize verilen bilgilere göre, bazı ülkelerde salgının ikinci dalgası başladı. Bu dalganın Türkiye'ye gelme ihtimaline karşı da yeni adımları devreye alabiliriz."

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