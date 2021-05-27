İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 112, 156 arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 112, 156 arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 112, 156 arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kadına yönelik şiddetin konuşulduğu bir komisyonda, ''Bir kadın gidecek polise 'Ben sıkıntıdayım, yardım et' diyecek, polis ona 'Git müracaat et' dedikten sonra o polis görevden alınmayla karşı karşıyadır. 112, 156 arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım'' ifadelerini kullandı.

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Komisyonu AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında toplandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da komisyona katılarak sunum yaptı.

Bakan Soylu, bir kadının polise gidip ''Ben sıkıntıdayım, yardım et'' dedikten sonra polisin ona ''Git müracaat et'' demesi halinde o polisin görevden alınmayla karşı karşıya olduğunu söyledi.

''SAVSAKLAMA VARSA HESABINI SORARIM"

Talimatının bu yönde olduğunu belirten Soylu, sözlerine şöyle devam etti: ''Polis o kadına yardımcı olacak, aile içi şiddetle mücadeleye yönelik birime götürecek, teslim edecek yardımcı olacak. Aklı da orada kalacak. 112, 156 arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım, arkadaşlarım da sorar.''

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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 112, 156 arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım - Haberler
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