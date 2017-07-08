Içişleri Bakanı Soylu, Şehit Kızının Düğününe Katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Özel Harekat Polis Memuru Mustafa Sağlam'ın kızının düğününe katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Özel Harekat Polis Memuru Mustafa Sağlam'ın kızı Yağmur Sağlam'ın düğününü ziyaret etti. Elvankent Trend Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen düğün merasimine Bakan Soylu'nun yanı sıra Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ve Etimesgut Emniyet Müdürü Arif Hakan Tandoğan katıldı. Davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Soylu, Yağmur Sağlam- Doğukan Özdemir çiftini tebrik etti ve mutluluklar diledi.



(Caner Ünver - Mustafa Apaydın / İHA)