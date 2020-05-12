Gürbulak'ta masum sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha öldürüldü, toplam sayı 5 oldu
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Gürbulak'ta masum sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha öldürüldü, toplam sayı 5 oldu

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı Dağı Bölgesi'nde 2 terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerin, üçü geçen hafta etkisiz hale getirilmişti. Biraz önce ikisi daha etkisiz hale getirildi." dedi.

Gürbulak'ta masum sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha öldürüldü, toplam sayı 5 oldu
12.05.2020 19:52 | Son Güncelleme: 12.05.2020 20:43

İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan İçişleri Bakanı Soylu, öldürülen teröristlerin sivilleri hedef alan bölücü örgüt mensupları olduğunu söyledi.

"MELUNLAR SİVİL KATLİAMININ BEDELİNİ ÖDÜYORLAR"

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerin, üçü geçen hafta etkisiz hale getirilmişti. Biraz önce ikisi daha etkisiz hale getirildi. Doğubeyazıt Hallaç bölgesindeki bu melunlar sivil katliamın bedelini ödüyorlar" dedi.

Bakan Soylu: Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha öldürüldü

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Dağı bölgesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait İHA tarafından tespit edilen 2 terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) birliklerince operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Gürbulak'ta masum sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha öldürüldü, toplam sayı 5 oldu

Kaynak: AA

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