İçişleri Bakanı Soylu'dan Mehmetçiğe yeni yıl jesti

Soylu, askerleri Yusuf Güney ve Burak Yılmaz'a görüştürdü



ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2018'i Kato Dağı'nda askerlerle karşılıyor. Soylu, birlikteki asker ve güvenlik korucularını sanatçı Yusuf Güney ve milli futbolcu Burak Yılmaz'a görüştürdü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşını 19 Nisan'dan bu yana terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonun sürdüğü Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'na geçiriyor. Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığında asker ve güvenlik korucularıyla bir araya gelen Soylu, burada sanatçı Yusuf Güney ve milli futbolcu Burak Yılmaz'a görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Soylu 10 Ocak'ta Şırnak Çakırsöğüt'te konser verecek olan Güney'i tebrik etti.