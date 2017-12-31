İçişleri Bakanı Soylu'dan Mehmetçiğe Yeni Yıl Jesti
İçişleri Bakanı Soylu'dan Mehmetçiğe yeni yıl jesti Soylu, askerleri Yusuf Güney ve Burak Yılmaz'a görüştürdüŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2018'i Kato Dağı'nda askerlerle karşılıyor.
İçişleri Bakanı Soylu'dan Mehmetçiğe yeni yıl jesti
Soylu, askerleri Yusuf Güney ve Burak Yılmaz'a görüştürdü
ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2018'i Kato Dağı'nda askerlerle karşılıyor. Soylu, birlikteki asker ve güvenlik korucularını sanatçı Yusuf Güney ve milli futbolcu Burak Yılmaz'a görüştürdü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşını 19 Nisan'dan bu yana terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonun sürdüğü Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'na geçiriyor. Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığında asker ve güvenlik korucularıyla bir araya gelen Soylu, burada sanatçı Yusuf Güney ve milli futbolcu Burak Yılmaz'a görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Soylu 10 Ocak'ta Şırnak Çakırsöğüt'te konser verecek olan Güney'i tebrik etti.