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İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Ergani Kaymakamlığını ziyaret etti

AA / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Ergani Kaymakamlığını ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Ergani Kaymakamlığını ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Ergani Kaymakamlığını ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Erdil ve Vali Yardımcısı Murat Yıldız, Ergani Kaymakamlığını ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan'dan bilgi aldı.

Ziyarete, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek, AK Parti İlçe Başkanı Fırat Dolu da eşlik etti.

AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri
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