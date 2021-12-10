İçime Ata Ata sözleri! Burak Bulut & Ebru Yaşar & Kurtuluş Kuş - İçime Ata Ata şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
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İçime Ata Ata sözleri! Burak Bulut & Ebru Yaşar & Kurtuluş Kuş - İçime Ata Ata şarkı sözleri nelerdir?

İçime Ata Ata sözleri! Burak Bulut & Ebru Yaşar & Kurtuluş Kuş - İçime Ata Ata şarkı sözleri nelerdir?
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Burak Bulut, Ebru Yaşar ve Kurtuluş Kuş'un birlikte söyledikleri İçime Ata Ata şarkısı 9 Aralık 2021 Perşembe günü Youtube'a yüklendi. Şarkı çok kısa süre içerisinde 800 bin izlenme ve 75 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Burak Bulut & Ebru Yaşar & Kurtuluş Kuş - İçime Ata Ata şarkı sözleri nelerdir? İçime Ata Ata sözleri nedir?

Burak Bulut & Ebru Yaşar & Kurtuluş Kuş - İçime Ata Ata şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Doğanay Karadeniz'e aittir.

İÇİME ATA ATA SÖZLERİ

Güzel günlerin anısına inat

Beni kalbine yazdığın gibi de sil at

Aşkı harcadım bir şişe kadarım inan

Sensiz bir an sana değil bana zarar

Bu sana son iltimasım

Daha yokluğuna yok bir itirazım

Suskunluğumun da dili var ama onu anlayacak bir yürek lazım

*****

İçime ata ata kadehini vuruyorum masalara

Bu gece yarama meze olur anılar

Kardan zarar katar acılar

Yapışır bana yaka paça

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