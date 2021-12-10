İçime Ata Ata sözleri! Burak Bulut & Ebru Yaşar & Kurtuluş Kuş - İçime Ata Ata şarkı sözleri nelerdir?
Burak Bulut, Ebru Yaşar ve Kurtuluş Kuş'un birlikte söyledikleri İçime Ata Ata şarkısı 9 Aralık 2021 Perşembe günü Youtube'a yüklendi. Şarkı çok kısa süre içerisinde 800 bin izlenme ve 75 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Burak Bulut & Ebru Yaşar & Kurtuluş Kuş - İçime Ata Ata şarkı sözleri nelerdir? İçime Ata Ata sözleri nedir?
Burak Bulut & Ebru Yaşar & Kurtuluş Kuş - İçime Ata Ata şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Doğanay Karadeniz'e aittir.
İÇİME ATA ATA SÖZLERİ
Güzel günlerin anısına inat
Beni kalbine yazdığın gibi de sil at
Aşkı harcadım bir şişe kadarım inan
Sensiz bir an sana değil bana zarar
Bu sana son iltimasım
Daha yokluğuna yok bir itirazım
Suskunluğumun da dili var ama onu anlayacak bir yürek lazım
*****
İçime ata ata kadehini vuruyorum masalara
Bu gece yarama meze olur anılar
Kardan zarar katar acılar
Yapışır bana yaka paça
Haberler.com - Gündem
Haberi Kaydet