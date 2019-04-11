İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa'nın Kurtuluşunu Ahmet Kaya ile Olan Videosuyla Kutladı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasına adını yazdıran ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşuna özel sürpriz bir video paylaştı. Tatlıses, 1998 yılında programına katılan Ahmet Kaya ile yaptığı Urfa türküsü düetini takipçileriyle paylaştı.

"MEMLEKETİMİ YALNIZ BIRAKMAYIN"

İmparatorun bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya ile beğeni rekoru kıran videosunun altına "Bugün 11 NİSAN, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşu, neden şanlı olduğunun günü, bugün 99 yıl önce Şanlıurfa'mızı bağımsızlığa kavuşturan yiğitlerin günü. 99 yıl önce Urfamızı düşman işgalinden kurtaran, yiğitlikleriyle destan yazan Şanlıurfa halkını, tüm kahraman askerlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum ve ekliyorum artık tüm dünyanın gözü Şanlıurfa'mızda, Göbeklitepe'de. Toprağından tarih fışkıran memleketimi yalnız bırakmayın, Urfamı yabana atmayın. İyi ki Urfalıyım"notunu düştü.