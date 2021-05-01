İbrahim Tatlıses - Kara Üzüm Habbesi (Esmersen Güzelsin) sözleri! Esmersen Güzelsin şarkı sözleri nelerdir?
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İBRAHİM TATLISES - KARA ÜZÜM HABBESİ SÖZLERİ
Kara üzüm habbesi le, le, le, le canım
Gönlüm sevmez herkesi, esmersen güzelsin
Olursa o kız olsun le, le, le canım
Esmerler hovardası, esmersin güzelsin
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Olursa o kız olsun le, le, le canım
Esmerler hovardası, esmersin güzelsin
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Gelme biye, küstüm siye
Gelme biye, küstüm siye
Bir öpücük vermedi, vallah huylandım siye
Bir öpücük vermedi, billah küsmüşem siye
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İpin ucu bendedir le, le, le, canım
Bir ucu bedendedir, esmersin güzelsin
El bilir, alem bilir le, le, le, canım
Benim gönlüm sendedir, esmersen güzelsin
--
El bilir, alem bilir le, le, le, canım
Benim gönlüm sendedir, esmersen güzelsin
--
Gelme biye, küstüm siye
Gelme biye, küstüm siye
Bir öpücük vermedi, vallah huylandım siye
Bir öpücük vermedi, vallah küsmüşem siye
--
Kalk gidek böylesine le, le, le, le canım
Garipler mahlesine, esmersin güzelsin
Orda bir garip ölmüş le, le, le, canım
Kalkın gidek yasına, esmersen güzelsen
--
Orda bir garip ölmüş le, le, le, canım
Kalkın gidek yasına, esmersen güzelsen
--
Gelme biye, küstüm siye
Gelme biye, küstüm siye
Bir öpücük vermedi, vallah huylandım siye
Bir öpücük vermedi, vallah huylandım siye