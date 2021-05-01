İbrahim Tatlıses - Kara Üzüm Habbesi (Esmersen Güzelsin) sözleri! Esmersen Güzelsin şarkı sözleri nelerdir?
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İbrahim Tatlıses - Kara Üzüm Habbesi (Esmersen Güzelsin) sözleri! Esmersen Güzelsin şarkı sözleri nelerdir?

İbrahim Tatlıses - Kara Üzüm Habbesi (Esmersen Güzelsin) sözleri! Esmersen Güzelsin şarkı sözleri nelerdir?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

İbrahim Tatlıses'in şarkı sözleri merak ediliyor. En beğenilen parçalarından birisi olan Kara Üzüm Habbesi sözleri nelerdir? Esmersen Güzelsin şarkı sözleri nedir? Kara üzüm habbesi ne demek? Kara Üzüm Habbesi şarkısının tüm sözleri haberimizde...

İbrahim Tatlıses - Kara Üzüm Habbesi şarkısının sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

İBRAHİM TATLISES - KARA ÜZÜM HABBESİ SÖZLERİ

Kara üzüm habbesi le, le, le, le canım

Gönlüm sevmez herkesi, esmersen güzelsin

Olursa o kız olsun le, le, le canım

Esmerler hovardası, esmersin güzelsin

--

Olursa o kız olsun le, le, le canım

Esmerler hovardası, esmersin güzelsin

--

Gelme biye, küstüm siye

Gelme biye, küstüm siye

Bir öpücük vermedi, vallah huylandım siye

Bir öpücük vermedi, billah küsmüşem siye

--

İpin ucu bendedir le, le, le, canım

Bir ucu bedendedir, esmersin güzelsin

El bilir, alem bilir le, le, le, canım

Benim gönlüm sendedir, esmersen güzelsin

--

El bilir, alem bilir le, le, le, canım

Benim gönlüm sendedir, esmersen güzelsin

--

Gelme biye, küstüm siye

Gelme biye, küstüm siye

Bir öpücük vermedi, vallah huylandım siye

Bir öpücük vermedi, vallah küsmüşem siye

--

Kalk gidek böylesine le, le, le, le canım

Garipler mahlesine, esmersin güzelsin

Orda bir garip ölmüş le, le, le, canım

Kalkın gidek yasına, esmersen güzelsen

--

Orda bir garip ölmüş le, le, le, canım

Kalkın gidek yasına, esmersen güzelsen

--

Gelme biye, küstüm siye

Gelme biye, küstüm siye

Bir öpücük vermedi, vallah huylandım siye

Bir öpücük vermedi, vallah huylandım siye

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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