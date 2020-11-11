İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu
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İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu

11.11.2020 11:23 | Son Güncelleme: 11.11.2020 11:52

İki hafta önce İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yayın günü değiştirilen İbo Show, 14 Kasım'da ilk bölümüyle ekrana gelecek. Programın ilk konuğu ise Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Aydemir Akbaş ve Şafak Sezer olacak.

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, 9 yıl aradan sonra İbo Show ile ekrana geri dönüyor. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği İbo Show, ilk bölümüyle 14 Kasım Cumartesi 20.00'de Star TV'de yayınlanacak.

SİBEL CAN VE TATLISES DÜET YAPIYOR

Yıllar önce geçirdiği kaza sonrası müzik kariyerine ara veren İbrahim Tatlıses, yeni programında yeniden şarkı söyleyecek. İlk fragmanın yayınlandığı programda Tatlıses ile Sibel Can düet yapıyor.

İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu
İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu
İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu
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