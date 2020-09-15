İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü
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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü

Geçtiğimiz günlerde amuda kalkarak poz veren İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın bazı fotoğrafları, ilişki bulmak için kullanılan Tinder uygulamasına düştü. Bir takipçisinin uyarısıyla durumu fark eden Yıldız, "Beni pisliğinize bulaştırmayın" diyerek öfke kustu.

15.09.2020 13:52 | Son Güncelleme: 15.09.2020 14:22

2013 yılında İbrahim Tatlıses ile boşanan ve bir kızı olan Ayşegül Yıldız'ın fotoğrafları bir arkadaşlık sitesine düştü. Durumu fark eden 39 yaşındaki Yıldız, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti.

"NE HALT YİYORSANIZ KENDİ FOTOĞRAFLARINIZLA YAPIN"

Bir takipçisinin "Böyle bir hatunun Tinder'da ne işi var acaba?" mesajı üzerine durumu öğrenen Ayşegül Yıldız, Instagram hesabından "Instagram harici başka hiçbir platformda hesabım yoktur. Fotoğraflarımı ve ismimi kullananlar hakkında da yasal işlem başlatılacak bilginize. DM'den uyararak bilgi veren herkese teşekkür ederim. Lütfen spamlayın bu sahtekarları. Kaç tane sahte Facebook hesabını bu şekilde kapattırdım. Yeter artık! Hangi birinizi bulayım. Ne halt yiyorsanız da kendi isminizle ve resminizle yapın. Beni pisliğinize bulaştırmayın" dedi.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü
Haber Yorumları (5)
HOPPALA PAŞAM: olaca buydu
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REDKİD: düldül neredesin yahu)
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FATİH: İBO MAFYA DEĞİL Mİ? İCABINA BAKSIN OLAYIN. . .
Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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