İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in bir çocuğunun annesi olan eski eşi Ayşegül Yıldız, sosyal medya hesabından spor yaparken amuda kalktığı anları paylaştı.

İmparator lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla adından söz ettirmeye başladı.

AMUDA KALKIP POZ VERDİ

Instagram hesabını aktif olarak kullanan bir çocuk annesi Ayşegül Yıldız, fit vücuduyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir süredir kızıyla tatil yapan Yıldız, döndükten sonra sporunu da kaldığı yerden devam ediyor. Amuda kalkarken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sunan Yıldız, fit vücuduyla dikkat çekti.

HATİCE SESSİZ KALAMADI

Yıldız peş peşe yayınladığı pozlarına "Güne çok düz başlamışımdır" notunu yazdı. Yıldız'ın paylaşımına ilk yorumlardan biri de Hatice'den geldi. Yıldız'ın pozlarını çok beğenen Hatice "Vay vay" yorumunu yaptı.

EVLİLİKLERİ KISA SÜRDÜ

Ayşegül Yıldız ile İbrahim Tatlıses, 2011 yılında nikah masasına oturmuş 2013 yılında da ayrılmıştı. Çiftin Elif Ada isminden bir de kızları var.

İşte Ayşegül Yıldız'ın pozları...