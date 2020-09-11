İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi
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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in bir çocuğunun annesi olan eski eşi Ayşegül Yıldız, sosyal medya hesabından spor yaparken amuda kalktığı anları paylaştı.

11.09.2020 10:47 | Son Güncelleme: 11.09.2020 11:07

İmparator lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla adından söz ettirmeye başladı.

AMUDA KALKIP POZ VERDİ

Instagram hesabını aktif olarak kullanan bir çocuk annesi Ayşegül Yıldız, fit vücuduyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir süredir kızıyla tatil yapan Yıldız, döndükten sonra sporunu da kaldığı yerden devam ediyor. Amuda kalkarken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sunan Yıldız, fit vücuduyla dikkat çekti.

HATİCE SESSİZ KALAMADI

Yıldız peş peşe yayınladığı pozlarına "Güne çok düz başlamışımdır" notunu yazdı. Yıldız'ın paylaşımına ilk yorumlardan biri de Hatice'den geldi. Yıldız'ın pozlarını çok beğenen Hatice "Vay vay" yorumunu yaptı.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi

EVLİLİKLERİ KISA SÜRDÜ

Ayşegül Yıldız ile İbrahim Tatlıses, 2011 yılında nikah masasına oturmuş 2013 yılında da ayrılmıştı. Çiftin Elif Ada isminden bir de kızları var.

İşte Ayşegül Yıldız'ın pozları...

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi
Haber Yorumları (5)
TARABYALI BAYRAM: Kaldıranlar kaldırıyor artık amudu .
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ZEYDAN BEYAZLAR: Paralı kronun karısı olduğu başka nasıl belli olacaktıki?
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İKİNCİ ÇEYREKTE POZİTİF ETKİ VAR: Amuda kadıramıyor artık ibo..İmparatordun ha ? Cahillik çok zor
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