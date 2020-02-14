İbrahim Büyükak ve Büşra Pekin, Çok Güzel Hareketler 2 sahnesinde...
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İbrahim Büyükak ve Büşra Pekin, Çok Güzel Hareketler 2 sahnesinde...

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın, yapımcılığını Necati Akpınar'ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak Bahıt'ın üstlendiği "Çok Güzel Hareketler 2", yeni bölümü ile bu pazar ekrana geliyor.

14.02.2020 14:35 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:36
İbrahim Büyükak ve Büşra Pekin, Çok Güzel Hareketler 2 sahnesinde...

Programda bu hafta izleyicileri bir de sürpriz bekliyor. BKM Atölye'nin ilk mezunlarından olan ve yeni filmleri "Bayi Toplantısı" için yıllar sonra aynı sahnede yeniden bir araya gelen ve , izleyicilere eğlence dolu anlar yaşatacak.

Kaynak: Bültenler
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