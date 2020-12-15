İbrahim Büyükak "Covid 19'u atlattığımın resmidir"
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İbrahim Büyükak "Covid 19'u atlattığımın resmidir"

15.12.2020 15:53 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:58
İbrahim Büyükak

37 yaşındaki oyuncu İbrahim Büyükak, Coronavirus'ü yendiğini "Covid 19'u atlattığımın resmidir" paylaşımıyla duyurdu.

37 yaşındaki oyuncu İbrahim Büyükak, Coronavirus'ü yendiğini "Covid 19'u atlattığımın resmidir" paylaşımıyla duyurdu.

 İbrahim Büyükak, Coronavirus'e yakalandığını şöyle duyurmuştu:

"Arkadaşlar haberler maalesef doğru. Covid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür durumum iyi. Merak eden, soran herkese çok teşekkür ederim. Siz de kendinize iyi bakın. Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. "

Kaynak: Hürriyet

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