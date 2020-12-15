İbrahim Büyükak "Covid 19'u atlattığımın resmidir"

37 yaşındaki oyuncu İbrahim Büyükak, Coronavirus'ü yendiğini "Covid 19'u atlattığımın resmidir" paylaşımıyla duyurdu.

İbrahim Büyükak, Coronavirus'e yakalandığını şöyle duyurmuştu:

"Arkadaşlar haberler maalesef doğru. Covid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür durumum iyi. Merak eden, soran herkese çok teşekkür ederim. Siz de kendinize iyi bakın. Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. "

Kaynak: Hürriyet