İbradı lale üretimi ile tanıştı
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İbradı lale üretimi ile tanıştı

İbradı lale üretimi ile tanıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin İbradı'yı alternatif gelir kaynakları ile tanıştırmak üzere Aralık ayında diktiği 10 bin lale soğanı çiçek açarak, renk cümbüşü oluşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin İbradı'yı alternatif gelir kaynakları ile tanıştırmak üzere Aralık ayında diktiği 10 bin lale soğanı çiçek açarak, renk cümbüşü oluşturdu. Lalelerden elde edilen soğanlar daha sonra üretime teşvik için çiftçiye ücretsiz dağıtılacak.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, bu amaçla İbradı'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait arazide oluşturulan üretim sahasına Aralık ayında farklı cinslerden 10 bin adet lale soğanı dikti. Baharın gelmesiyle çiçek açan laleler, İbradı'da, renk cümbüşü oluşturdu. Yapılan incelemelerde her bir lale soğanının ortalama 5 yavru soğan oluşturduğu gözlemlendi. Bir süre sonra lalelerin çiçekleri kopartılarak, yavru soğanların irileşmeleri sağlanacak. Haziran ayı ortasında hasatları yapılacak yavru lale soğanları dezenfekte, soğuklama ve depolama işlemlerinden geçirilecek.

Çiftçiye verilecek

Mevsimsel şartlara göre Kasım ya da Aralık ayında dikilmek üzere üreticilere ücretsiz dağıtılacak. Bölgede lale üretimine öncülük edecek proje İbradılı çiftçiye alternatif gelir kaynağı oluşturacak. Lale üretimi bölgede eko turizmini de canlandıracak. Üretilen lale soğanlarının bir kısmı Büyükşehir Belediyesi'nin peyzaj alanlarında da kullanılarak, tasarruf sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi, lale üretimini tanıtmak ve yaygınlaştırmak için İbradı'da çiftçilere yönelik eğitimler programları düzenliyor - ANTALYA

İbradı lale üretimi ile tanıştı
İbradı lale üretimi ile tanıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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