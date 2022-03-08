İbradı'da çiftçi kadınlara çiçek verilerek günleri kutlandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İbradı ilçesinde Kaymakam Serhat Bağcı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mine Ayçin, çiftçilikle uğraşan kadınlara çiçek vererek, günlerini kutladı.

İlçedeki çiftçi kadınları ziyaret eden Bağcı ve Ayçin, çiçek verdi.

Kadınlarla tarım konusunda sohbet eden Bağcı, çiftçi kadınların sorunlarını ve isteklerini dinledi.

Kaymakam Bağcı, yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün çok önemli ve özel bir gün olduğunu söyledi.???????