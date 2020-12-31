İbo Show yılbaşı özel şarkıları: Haydi Söyle şarkı sözleri
Yıllardır milyonları ekranlara kitleyen İbo Show, İbrahim Tatlıses'in eğlenceli sunumu ile bu akşam çok daha özel! İbo Show yılbaşı özel programında birbirinden özel isimler ye alıyor. Gecede söylenen İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy, Serdar Ortaç, Seda Sayan, Hande Yener, Şafak Sezer şarkılarını sizler için derledik. Haydi Söyle şarkı sözleri
HAYDİ SÖYLE ŞARKI SÖZLERİ
Seni gördüğüm zaman
Dilim neden tutulur
Seni gördüğüm zaman
Güller elimde kurur
Seni gördüğüm zaman
Hayat sanki son bulur
Gözlerine bakınca
Dünyalar benim olur
Susma gönlüm sen söyle
Haydi gönlüm sen söyle
Aşkımı sevgiliye
Derdimi sevgiliye
Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi
Haydi söyle rüyalarda gördüğümü
Haydi söyle uykusuz gecelerimi
Haydi söyle
Seni gördüğüm zaman
Beni bir ateş sarar
Seni gördüğüm zaman
Yanar yüreğim yanar
Seni gördüğüm zaman
Canlanır tüm anılar
Seni gördüğüm zaman
Durur bütün zamanlar
Susma gönlüm sen söyle
Haydi gönlüm sen söyle
Aşkımı sevgiliye
Derdimi sevgiliye
Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi
Haydi söyle rüyalarda gördüğümü
Haydi söyle uykusuz gecelerimi
Haydi söyle