İbo Show yılbaşı özel şarkıları: Haydi Söyle şarkı sözleri

Yıllardır milyonları ekranlara kitleyen İbo Show, İbrahim Tatlıses'in eğlenceli sunumu ile bu akşam çok daha özel! İbo Show yılbaşı özel programında birbirinden özel isimler ye alıyor. Gecede söylenen İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy, Serdar Ortaç, Seda Sayan, Hande Yener, Şafak Sezer şarkılarını sizler için derledik. Haydi Söyle şarkı sözleri