İbo Show yılbaşı özel şarkıları: Haydi Söyle şarkı sözleri
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İbo Show yılbaşı özel şarkıları: Haydi Söyle şarkı sözleri

31.12.2020 23:42 | Son Güncelleme: 31.12.2020 23:46
İbo Show yılbaşı özel şarkıları: Haydi Söyle şarkı sözleri

Yıllardır milyonları ekranlara kitleyen İbo Show, İbrahim Tatlıses'in eğlenceli sunumu ile bu akşam çok daha özel! İbo Show yılbaşı özel programında birbirinden özel isimler ye alıyor. Gecede söylenen İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy, Serdar Ortaç, Seda Sayan, Hande Yener, Şafak Sezer şarkılarını sizler için derledik. Haydi Söyle şarkı sözleri

HAYDİ SÖYLE ŞARKI SÖZLERİ

Seni gördüğüm zaman

Dilim neden tutulur

Seni gördüğüm zaman

Güller elimde kurur

Seni gördüğüm zaman

Hayat sanki son bulur

Gözlerine bakınca

Dünyalar benim olur

Susma gönlüm sen söyle

Haydi gönlüm sen söyle

Aşkımı sevgiliye

Derdimi sevgiliye

Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi

Haydi söyle rüyalarda gördüğümü

Haydi söyle uykusuz gecelerimi

Haydi söyle

Seni gördüğüm zaman

Beni bir ateş sarar

Seni gördüğüm zaman

Yanar yüreğim yanar

Seni gördüğüm zaman

Canlanır tüm anılar

Seni gördüğüm zaman

Durur bütün zamanlar

Susma gönlüm sen söyle

Haydi gönlüm sen söyle

Aşkımı sevgiliye

Derdimi sevgiliye

Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi

Haydi söyle rüyalarda gördüğümü

Haydi söyle uykusuz gecelerimi

Haydi söyle

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