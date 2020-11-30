İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu

9 yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un merakla beklenen 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde; Arif Susam, Gonca Vuslateri, Ümit Besen ve Cengiz Kurtoğlu'yla tam anlamıyla nostalji rüzgarı yaşanacak.

Star'da yayınlanmaya başlayan İbo Show, dördüncü bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana gelmeye başlayan İbo Show, cumartesi günü yayınlanacak. Yeni bölümün konukları ise Arif Susam, Gonca Vuslateri, Ümit Besen ve Cengiz Kurtoğlu konuk olacak.

NOSTALJİ RÜZGARI YAŞANACAK

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı İbo Show'da, tam anlamıyla nostalji rüzgarı yaşanacak.

UNUTULMAZ BİR GECE OLACAK

Kahkaha ve eğlencenin eksik olmayacağı yeni bölümde, keyifli dakikalar seyirciyi bekliyor. Program konukları arasında yer alan; Arif Susam, Ümit Besen, Gonca Vuslateri ve Cengiz Kurtoğlu unutulmaz bir geceye imza atacak.