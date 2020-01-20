: İBB video paylaşarak duyurdu! Kar İstanbul'a giriş yaptı

20.01.2020 11:13 | Son Güncelleme: 20.01.2020 11:26

Kış aylarının başlangıcından bu yana kar hasreti çeken İstanbullulara müjdeli haberi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) duyurdu. İBB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda kar yağışının Silivri ve Çatalca'nın bazı mahallelerinde etkili olduğu ve aksamalar yaşanmaması dolayısıyla belediye ekiplerinin çalışmalarına başladığı vurgulandı. İBB'den yapılan paylaşımda "Ekiplerimiz aralıksız çalışıyor" denildi.

İstanbullunun hasretle beklediği kar, kente batıdan giriş yaptı. Balkanlardan gelen yeni soğuk hava dalgası, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Silivri ve Çatalca'nın bazı mahallelerinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası İBB de harekete geçti.

İBB VİDEO PAYLAŞARAK DUYURDU

İBB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Silivri ve Çatalca'da bazı mahallerimizde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Ekiplerimiz ulaşımın aksamaması için çalışmalara aralıksız devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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