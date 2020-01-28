: İBB deprem anında toplanma ve geçici barınma alanlarını açıkladı

28.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 28.01.2020 14:25

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 39 ilçenin toplanma ve geçici barınma alanlarını belirledi. İBB'den yapılan açıklamaya göre, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, alanların seçiminde Karar Destek Modeli'ni uyguladı.

YENİ BİR MODEL ORTAYA KONULDU

Uygulanan modelde, toplanma alanı seçim kriterleri saptandı, puanlama yöntemi uygulandı ve AFAD, AKOM, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ilgili birçok kurumun içinde yer aldığı bilimsel altlıklara dayalı olacak şekilde bir model ortaya konuldu.

Model; mülkiyet, büyüklük, ulaşım ve erişilebilirlik, konum ve çevresel ilişkiler, kullanılabilirlik ve çok fonksiyonluluk ile altyapı ve doğal yapı gibi kriterlerden oluştu.

İBB'NİN SİTESİNDEN ULAŞILABİLİR

Kriterler üzerinden puanlama yapılarak tespit edilen toplanma ve geçici barınma alanlarına, sehirharitasi.ibb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

SOYLU, 7.5 ŞİDDETİNDE DEPREM BEKLEDİKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen depremle ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ''Her çalışma grubunun kendine ait yöneticisi ve ilgili birimleri mevcuttur. Hem bunları tekrar gözden geçirmek hem de İstanbul'daki hangi grubun ne çalışmayı ne şekilde yaptığını incelemek için şuna kadar değerlendiriyoruz. Deprem oldu Topkapı Sarayı'ndaki bütün hazinelerin nasıl korunacağından tutun vatandaşlarımızın toplanma yerlerindeki ihtiyaçlarına kadar çok kompleks bir çalışma bu. İstanbul'da 7,5'lik bir deprem bekliyoruz. Beklenen olası deprem 7,5. Depremin olası senaryosunu ciddi biçimde çalışıyoruz'' ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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