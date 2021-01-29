İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti

Sosyal medya hesabından metrolardaki kalabalığa dikkat çekmek isteyen Demet Akalın, bir fotoğraf paylaşarak "Söylenecek çok şey var... Metrolar, otobüsler, uçaklar hınca hınç... Nereye kadar devam edecek?" notunu düştü.

"FOTOĞRAF İSTANBUL'DAN DEĞİL MADRİD'DEN"

Kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alan fotoğrafa İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun da tepkisiz kalamadı. Kısa zamanda tüm sektörlerin normale dönmesi temennisinde bulunan Ongun, şöyle devam etti: "Ancak, bu arzunuzu vurgulamak için kullandığınız fotoğraf İstanbul'dan değil Madrid'den, bilginize."

YORUM BOMBARDIMANINA TUTULDU

Murat Ongun'un Demet Akalın'a verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu. Ongun'un yanıtının altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar; "Vurdu ve gol oldu. Nişantası metrosu yoktur Osmanbey metrosu vardır sarı renklidir. Ara sıra binin derim", "İnsan toplu taşıma kullanmayınca bilememesi normal", "Resmin İstanbul'a ait olmamasından ziyade yazdığı tek kelimenin doğru yazılması beni şaşırttı", "S400'ler ne zaman geldi de füze fırlatıyorsunuz acaba Murat bey."