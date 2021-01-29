İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti

29.01.2021 12:44 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:09
İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti

İBB Sözcüsü Murat Ongun, metrodaki kalabalığa dikkat çekmek isteyen Demet Akalın'ın paylaşımının altına yaptığı yorumda "Kullandığınız fotoğraf İstanbul'dan değil Madrid'den" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından metrolardaki kalabalığa dikkat çekmek isteyen Demet Akalın, bir fotoğraf paylaşarak "Söylenecek çok şey var... Metrolar, otobüsler, uçaklar hınca hınç... Nereye kadar devam edecek?" notunu düştü.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti

"FOTOĞRAF İSTANBUL'DAN DEĞİL MADRİD'DEN"

Kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alan fotoğrafa İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun da tepkisiz kalamadı. Kısa zamanda tüm sektörlerin normale dönmesi temennisinde bulunan Ongun, şöyle devam etti: "Ancak, bu arzunuzu vurgulamak için kullandığınız fotoğraf İstanbul'dan değil Madrid'den, bilginize."

İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti

YORUM BOMBARDIMANINA TUTULDU

Murat Ongun'un Demet Akalın'a verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu. Ongun'un yanıtının altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar; "Vurdu ve gol oldu. Nişantası metrosu yoktur Osmanbey metrosu vardır sarı renklidir. Ara sıra binin derim", "İnsan toplu taşıma kullanmayınca bilememesi normal", "Resmin İstanbul'a ait olmamasından ziyade yazdığı tek kelimenin doğru yazılması beni şaşırttı", "S400'ler ne zaman geldi de füze fırlatıyorsunuz acaba Murat bey."

Haber Yorumları (7)
TÜRKÜMBEN: DEMEK BU FOTOGRAFI CEKMISSE KENDIDE ORADA IDI, BÖYLE TÜRK DÜSMANI NEREDE OLUR AVRUPA CÖPLÜKLERINDE YASAYAN KENDISINi TÜRK ZANNEDEN
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BJK: demet hanım kapakları biriktirinde belki bedava bişeyler alırsınız
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
SAKARYALI HATUN: Bu güzeldi. :)
Yayından Kaldır
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Jason Statham İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Arda Turan Serdar Aziz Ünal Karaman Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Silah Turizm Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 13:12:11. #1.14#
title