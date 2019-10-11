İBB RUNTOFD, Caddebostan gece koşusu ile başlıyor

11.10.2019 14:33

İstanbul'un koşu kültürünü değiştirerek, şehre yeni bir hareket getirecek İBB RunTOFD koşuları başlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), amatör ve profesyonel sporculara yönelik düzenlediği spor organizasyonlarının yanında her yaştan İstanbullunun katılımına açık spor etkinlikleri de düzenliyor. İBB RunTOFD Koşuları da spor ve sosyal sorumluluk olgusunu bir araya getiren etkinliklerin yenisi olarak bu hafta sonu başlıyor.

6 etaplık koşu serisi olan İBB RunTOFD, İBB ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) işbirliğinde gerçekleştiriliyor. Serinin üç etabı gece, üç etabı ise sabah yapılacak koşulardan oluşuyor. Organizasyon 12 Ekim'de Caddebostan Gece Koşusu ile başlıyor.

"Uyuma Koş" sloganı ile düzenlenen yarışta 14'ü lisanslı, 342'si kadın ve 558'i erkek olmak üzere toplam 900 kişinin yarışacak. İstanbulluların yoğun ilgisi ile kısa sürede kontenjanı dolan Gece Koşusu'nda Türkiye'nin 12 farklı şehrinden, ayrıca Çekya, Rusya, Mısır, ABD ve Sırbistan'dan katılımcılar yer alıyor. Serinin bu ilk etabında 53 koşu kulübü/grubu yarışa renk katacak.

Spor dünyasının yakından tanıdığı isimler de İBB RunTOFD Gece Koşusu'na katılacak. Koşu öncesinde Murat Demirci tabata workout, İnanç Akbaş hiit workout, Akın Saatçi pilates ve Ayşegül Demirsoy zumba aktiviteleri ile sporcuları yarışa hazırlayacak.

Serinin diğer gece koşuları ise Fatih Yarımada ve Belgrad Ormanı'nda yapılacak. Polonezköy Tabiat Parkı ve ayrıca Belgrad Ormanı"Uyan Koş" mottosuyla sabah koşularına ev sahipliği yapacak. Organizayonun en heyecanlı etabı ise Maltepe'de başlayıp Büyükada'da sona erecek olan, Ada Vapuru'na yetişemeyenlerin yarış dışı kalacağı "Geç kalma Koş" sloganlı Büyükada koşusu olacak.

Caddebostan'ın ardından serinin ilk sabah etabı olan Belgrad Ormanı koşusu yapılacak. 17 Kasım'da yapılacak olan etkinliğin kayıtları www.runtofd.istanbul sitesinden alınmaya başladı.

İBB RunTOFD Koşu Serisi sporseverlerin sosyal sorumluluk duygusunu da harekete geçiriyor. Koşulara kayıt olan her sporcu TOFD bünyesindeki bireylerin ve amatör sporcuların spor aktivitelerine devam edebilmelerine katkı sağlıyor.

Kaynak: Bültenler