: İbb önündeki fayton protestosunda gerginlik

23.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:24

Büyükada'da, ruamlı 81 atın itlaf edilmesinin ardından çeşitli STK üyelerinin bulunduğu grubun, Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyes i(İBB) önündeki çadırlı protestosu 5. gününde devam ediyor. Yağmurdan korunmak için büyük çadır kurmak isteyen eylemcilerle zabıta arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından eylemciler kamyonetle getirdikleri çadırları belediye binasının karşısındaki parkta kurdu.

İŞİMDE OLMAM GEREKİRKEN BURAYA GELDİM

Hayvan sever Doğa Altınsay, Yağmur, çamur, rüzgar demeden artık hayatımıza burada devam ediyoruz. İşlerini bırakıp buraya gelen arkadaşlarımız var. Buradan işlerine giden arkadaşlarımız var. Moralimiz yüksek çünkü biz bunu bitirmek için buradayız. Daha fazla atın ölmemesini istiyoruz. Bu yüzden buradayız. Vegan üretim yapan bir işletmemiz var. Benim, işimde olmam gerekirken buraya geldim. Herkesi buraya bekliyoruz. Uğramanız bile bize büyük bir destek sağlıyor dedi.

BELEDİYENİN HANGİ PARTİYE AİT OLDUĞU ÖNEMLİ DEĞİL

Emekli Zeynep Özek Ben buraya destek olmak için geldim ve bu arkadaşların eylemini çok kutsal buluyorum. Çünkü bir canlı için uğraşıyorlar. Bu soğukta, gece gündüz buradalar. Sosyal medyadan duydum. Cuma ve Cumartesi buradaydım. Buradan bir çağrı yapmak istiyorum. İnsanların buraya daha fazla destek olmasını bekliyorum. Partizanlık yapmayıp bu işe gönül vermiş insanlar bunlar. Bir canlının hayatını her şeyden kutsaldır. Belediyenin hangi partiye ait olduğu önemli değil. Önemli olan candır ve bu atlar için çok kutsal bir görev yapıyorlar. Emekliyim. Şuan fırsatım olduğu için geliyorum. Ama fırsatım olmasaydı yine buraya gelmek isterdim. Çünkü onların desteğe ihtiyacı var diye konuştu.

BEN ÜNİVERSİTEYİ BIRAKIP BURAYA GELDİM

Üniversite öğrencisi Fuat Mehmedli Kastamonu Üniversitesi'nde öğrenciyim. Burada sosyal medya üzerinden bir direniş olduğunu gördüm. Atlı faytonların kaldırılmasını istiyorum ve hiç olumlu bir destek alamıyoruz. Ben üniversiteyi bırakıp buraya geldim. Yaklaşık beş gündür buradayız. Şimdi yağmura karşı büyük bir çadır kuracağız. Onu da engellemeye çalışıyorlar. Fakat soğuğa ve yağmura rağmen buradayız. Atlı faytonlar kaldırılana kadar direnişimize devam edeceğiz şeklinde konuştu.

BURADAKİ DİRENİŞİMİZİN SEBEBİ EKREM İMAMOĞLU'NUN VERDİĞİ SÖZÜ TUTMAMASI

Öğrenci olduğunu ve Kadıköy'den geldiğini söyleyen Onur Kavık Şuan buraya çadırlarımız geldi. Bir şekilde kurmamızı istemiyorlar gibi görünüyor. Bize sunulan bu talebe uymayacağız. Çünkü bizim buradaki direnişimizin sebebi Ekrem İmamoğlu'nun verdiği sözü tutmaması. İmza attığı 'Söz Veriyorum' taahhütnamesinin 15. maddesine bakarlarsa orada açık açık 'atlı faytonları kaldıracağıma' yazıyor. Ama bugün Ekrem İmamoğlu, 'ulaşım aracı olarak kalması, sembolik olarak kalması' gibi siyasi manevralarla ve yuvarlak ifadelerle bu söylemini çarpıtmaya, manipüle etmeye çalışıyor. Buna izin vermiyoruz. Adalarda tek bir at dahi faytona koşulmayana kadar bizim direnişimiz devam edecek ve ne boyutlara geleceği konusunda bir şey söyleyemem. Buradaki arkadaşlarımızın bir çoğu hayvanlara katkı sağlayabilmek için okulunu sınavlarını aksattılar. Ama bunun bahsettiğim merciler tarafından çokta umursanmadığını görüyoruz dedi.

BURADA YATIP SABAH ALTIDA KALKIP İŞİNE OKULUNA GİDEN ARKADAŞLARIMIZ VAR

Özel bir şirketteki işini bırakarak eyleme katılan Derya Yener çadırlarımızı büyütme kararı aldık. İki çadır desteği geldi. Hava şartları kötüye gideceği için böyle bir koruma gerekiyordu. Olmasa da biz her gün buradayız. Çadırımız olmasa bile buradan gitmeyi düşünmüyoruz. Özel bir şirkette çalışıyorum. Şuan işimi bıraktım. Direnişte olduğumu söylüyorum. Öğrenci arkadaşlarımız, çalışan arkadaşlarımız herkes işini gücünü bırakıp buraya geldi. Burada yatıp sabah altıda kalkıp işine okuluna sınavına giden arkadaşlarımız var. Burada tez bile yazılıyor. Bir sonuç alıncaya kadar kesinlikle buradayız. Adada tek bir fayton kalmayana kadar tek bir at çalıştırılmayana kadar ve kurtarılan atların özgür olup rehabilite edilene kadar hepimiz buradayız ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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