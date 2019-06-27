İBB'nin resmi Twitter hesabı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından sessizliğini bozdu!
Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasını ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım çok konuşuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi hesabından, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu" ifadelerini kullanıldı.
23 Haziran seçimleri sonrası sessizliğini koruyan İBB'nin resmi Twitter hesabı, günler sonra ilk Ekrem İmamoğlu tweetini takipçileri ile paylaştı.
"YENİ BİR BAŞLANGIÇ"
İBB'nin resmi Twitter hesabından Ekrem İmamoğlu'nun Resmi Twitter hesabı etiketlenerek yapılan paylaşımda "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız" ifadelerine yer verildi. İBB'nin resmi Twitter hesabından Ekrem İmamoğlu'nun resmi Twitter hesabıda takip edildi. Öte yandan İBB'nin resmi Twitter hesabındaki takipçi hareketliliği de dikkat çekti.
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18:21 İBB'nin resmi Twitter hesabı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından sessizliğini bozdu!
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