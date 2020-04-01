İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı İçişleri Bakanlığı'nın izinsiz olduğu gerekçesi ile engellediği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs salgınına karşı başlattığı bağış kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara destek için 30 Mart günü başlattığı bağış kampanyasında şu ana kadar toplam 6.5 milyon lira toplandı. HESAPLAR DONDURULDU İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge sonrası İstanbul Valiliği'nin İBB'nin bağış hesabı açtığı bankalara gönderdiği yazı üzerine 2 banka hesapları dondurmuştu. Edinilen bilgiye göre şu an için toplanan bağışın 5 milyon liralık kısmı, bloke edilmeyen banka hesaplarına yatırıldığı için İBB'nin kasasında duruyor. BLOKE EDİLEN HESAPLARDA 1 MİLYON 429 BİN TL BULUNUYOR Bloke edilen hesaplarda daşu an toplam 1 milyon 429 bin TL bulunuyor. Bağış hesabını donduran kamu bankasında 899 bin TL'lik, özel bir bankada ise 530 bin TL'lik bağış bulunuyor. İBB, bugün genelgenin iptali ve bankaların bloke işlemlerini kaldırmak için mahkemeye başvuracak.