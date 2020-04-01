İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Murat Ongun, Twitter, Güncel

İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İBB, bağlı kuruluşları ve iştirak şirketlerinde toplam 90 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

01.04.2020 20:12 | Son Güncelleme: 01.04.2020 20:44
İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 90 personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "85 bin personeli olan İBB, bağlı kuruluşları ve iştirak şirketlerinde, toplam 90 personelimiz Kovid-19 pozitif çıkmıştır. İETT, İSKİ ve İGDAŞ'ın da aralarında olduğu 13 şirketimizde vaka sayısı 64, İBB'de ise 26'dır." ifadelerini kullandı. Ongun, test sonucu pozitif çıkan çalışanlarının tedavisinin sürdüğünü aktararak, tedavileri devam eden personele şifa diledi.

İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı

İMAMOĞLU SOKAĞA ÇIKMA ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Öte yandan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul'daki vaka sayısını açıklamasının ardından "En azından İstanbul'a özel bir sokağa çıkma kısıtlaması kararı gecikmeden alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanımız Sayın Koca, bizim de daha önce belirttiğimiz gibi salgının Türkiye merkezinin İstanbul olduğunu açıkladı. Toplam hasta sayısının %60'ının İstanbul'da olduğunu paylaştı. En azından İstanbul'a özel bir sokağa çıkma kısıtlaması kararı gecikmeden alınmalıdır"

İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Kaynak: AA

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı

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