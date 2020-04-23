İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul İstatistik Ofisi, Twitter'dan kentteki çocuk sayısıyla ilgili verileri paylaştı. Buna göre İstanbul'da çocuk nüfusu en fazla olan mahalle Başakşehir ilçesinin Kayabaşı Mahallesi. Bu mahallede 0-14 yaş arası 29.501 çocuk yaşıyor.

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı TBMM'nin kurulduğu bu anlamlı gün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edildi.

Böyle bir günde İBB İstanbul İstatistik Ofisi de mega kentte yaşayan çocuklara ait verileri paylaştı.

EN ÇOK ÇOCUK OLAN MAHALLE BAŞAKŞEHİR'DE

İBB'nin paylaştığı verilere göre İstanbul'da çocuk nüfusu en fazla olan mahalle Başakşehir'in Kayabaşı Mahallesi. 29 bin 501 çocuğun yaşadığı mahalleyi 23 bin 968 çocukla Küçükçekmece'nin Atakent Mahallesi ve 23 bin 602 çocukla Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi takip ediyor.

ESENYURT BEBEK NÜFÜSUNDA ZİRVEDE

0-4 yaş arası nüfusunda zirvede olan ilçe ise Esenyurt. 94 bin 640 bebeğin bulunduğu ilçeyi Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik ve Ümraniye takip ediyor.