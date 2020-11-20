İBB'den toplu taşımada 'kısıtlama' düzenlemesi
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İBB'den toplu taşımada 'kısıtlama' düzenlemesi

20.11.2020 19:41 | Son Güncelleme: 20.11.2020 19:45
İBB'den toplu taşımada 'kısıtlama' düzenlemesi

Koronavirüs ile mücadele amacıyla uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00'de uygulanmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, raylı sistem tarifesini yeniden düzenledi. Otobüs, metrobüs ve deniz ulaşımı seferlerinde ise değişiklik yapılmayacak.

Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, İETT otobüsleri, metrobüs hattı, Şehir Hatları vapurları ile özel deniz motorlarının seferlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Özel halk otobüsleri ile erguvan otobüslerinde, sık aralıkla çalışan hatlarda frekans 15 dakikaya çekilecek. Sefer aralığı daha geniş olanlara müdahale edilmeyecek. Yoğun hatlar için filo yedeği bulundurulacak. Gerekli durumlarda filo yönetimi tarafından ek seferler konulacak.

Metro, fünikuler ve tramvay seferlerine, hafta içi hali hazırda uygulanan çalışma tarifesiyle devam edilecek.

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