İstanbul Büyükşehir Belediyesi yağmurun en çok soruna yol açtığı yerleri açıkladı

17.08.2019 16:40

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), il genelinde etkili olan sağanak nedeniyle metrekareye ortalama 30-40 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da özellikle Boğaz çevresi ile Fatih, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy gibi ilçelerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri etkili oldu.

Sağanak nedeniyle Şehir Hatları, İDO, BUDO seferlerinde bazı iptaller yaşandı.

FATİH'TE METREKAREYE 114 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ

Sabah saatlerinden itibaren il genelinde etkili olan sağanak neticesinde Fatih'te metrekarede ortalama 114 kilogram yağış kaydedildi. En fazla yağış Fatih, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye ilçelerinde görülürken, metrekareye ortalama 30-40 kilogram yağış düştü.

2 BİN 148 PERSONEL GÖREVDE

İBB, sel baskınları ve su birikintilerinin yaşandığı bölgelere İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik ve Zabıtaya bağlı 2 bin 148 personel 645 araç ve iş makinesi ile müdahale ediyor.

Eminönü, Fatih, Üsküdar, Beşiktaş, Sarıyer, Kadıköy bölgelerinde meydana gelen su baskınları ve göllenmelere ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Beyaz Masa 153'e gelen 2 bin 414 ihbar da İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü yerinde çözüm ekipleri tarafından inceleniyor.

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut da beraberindeki teknik ekiple özellikle Fatih, Eminönü bölgesinde yaşanan su baskınlarını ve belediyenin yaptığı çalışmaları yerinde inceliyor.

Hava muhalefeti nedeniyle kapanan T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı seferleri normale döndü. T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattında ise enerji kesintisi nedeniyle sefer yapılamıyor.

EN ÇOK SORUN YAŞANAN BÖLGELER

Sağanak nedeniyle en çok problemin yaşandığı noktalar ise şu şekilde sıralandı:

"Sahil yolu Kazlıçeşme, sahil yolu Samatya, sahil yolu Yenikapı, Unkapanı alt geçidi, Aksaray alt geçidi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı alt geçidi, Saraçhane alt geçidi ve Fevzipaşa Caddesi, Kumkapı alt geçidi, Kabataş tramvay yolu, Eminönü meydan ve alt geçidi, D100 Kazlıçeşme, Üsküdar meydan ve sahil yolu, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri Önü, Çengelköy sahil yolu."

AKŞAM 8'E KADAR KUVVETLİ OLACAK

Bu arada, yağışın, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda saat 20.00'ye kadar kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA