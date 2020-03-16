İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Taksim, Sağlık, Güncel

İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor

İBB, vatandaşları yeni tip koronavirüs salgınına karşı bilinçlendirmek amacıyla etkinlik düzenledi. İstanbul'un önemli meydanlarında yapılan etkinliklerde, hijyenin önemini anlatan çalışmalar gerçekleştirildi.

16.03.2020 11:37 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:22
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor

İBB, koronavirüse karşı alınacak önlemler konusunda bilgilendirme etkinliklerini; Avrupa Yakası'nda Taksim Meydanı metro çıkışı, Eminönü meydanı,Bağcılar ve Esenyurt meydanları ile Anadolu Yakası'nda Kadıköy ve Üsküdar'da yaptı.

VATANDAŞLAR, BİLGİLENDİRME FİLMİ İZLEDİ

Etkinlik alanlarına mobil iletişim noktası araçlarını çekildi. Yetkililer; sinevizyonla yeni tip koronavirüsle mücadele için alınması gereken önlemlerin yer aldığı bilgilendirme filmini vatandaşlara izletti.

EL TEMİZLİĞİNİN ÖNEMİ ANLATILDI

Dezenfektan standı kuran ve dışarıdaki vatandaşları buraya yönlendiren görevliler, el temizliğinin önemini anlatarak bilgilendirici broşür dağıttılar.

TAKSİM METROSU DEZENFEKTE EDİLDİ

Taksim'de gerçekleşen etkinlikte ayrıca metro giriş ve çıkışı görevliler tarafından dezenfekte edildi. Stantlarda bulunan görevli doktorlar da vatandaşlardan gelen soruları cevaplandırdı. Düzenlenen etkinliğin belirtilen noktalarda akşam saatlerine kadar süreceği kaydedildi.

İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor

Kaynak: AA

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İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor

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