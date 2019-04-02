İBB'den İmamoğlu'nun, "Dosyalar Kaçırılıyor" İddialarına Yanıt: Tamamen İftiradır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nden, "Akıllı Şehir Yönetim Modeli ile örnek olan İBB'nin dijital ortamda denetime açık uygulamaları dururken, 'doysa kaçırılıyor' şeklinde iftira atmak, basit ve komik bir algı operasyonudur. Büyükşehir Belediyesi, İstanbullulara hizmet etme görevini aksatmadan sürdürmektedir. YSK'nın tüm takvimi tamamlanıp mazbata teslim anına kadarki süreçte de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gönülden çalışan tüm personeli kamu yönetimi bilinciyle görevlerini sürdürmektedir" açıklaması geldi.

İBB'den yapılan açıklama şu şekilde;

"YSK'NIN BELİRLEDİĞİ SÜRECİN DEVAM ETTİĞİ BİLİNMEKTEDİR"

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dosya kaçırılıyor" iftirası hakkındaki açıklamamız:

31 Mart 2019'da Türkiye büyük bir demokrasi şöleni yaşamıştır.

İstanbul'da YSK'nın belirlediği sürecin devam ettiği bilinmektedir.

Fakat bu zaman zarfında, CHP adayının son açıklamalarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni siyasete malzeme ettiği görülmektedir.

"BASİT VE KOMİK BİR ALGI OPERASYONUDUR"

"Büyükşehir Belediyesi'nden dosya kaçırıldığı ihbarları geliyor" şeklindeki açıklaması tamamen iftiradır.

Akıllı Şehir Yönetim Modeli ile örnek olan İBB'nin dijital ortamda denetime açık uygulamaları dururken, "doysa kaçırılıyor" şeklinde iftira atmak, basit ve komik bir algı operasyonudur.

Büyükşehir Belediyesi, İstanbullulara hizmet etme görevini aksatmadan sürdürmektedir.

YSK'nın tüm takvimi tamamlanıp mazbata teslim anına kadarki süreçte de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gönülden çalışan tüm personeli kamu yönetimi bilinciyle görevlerini sürdürmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.