İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türk Tabipleri Birliği, Sağlık, Güncel

İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz, eldiven kullanımının yalancı bir güvenlik duygusu yaratığına vurgu yaparak, "Çöp toplayanlar ya da kirli bir yüzeyi anlık temizlemek zorunda kalanlar dışında eldiven kullanmak yanlış" ifadelerini kullandı.

09.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:13

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kovid-19 İzleme Grubu, koronavirüs salgınından korunmak için eldiven kullanımının zorunlu haller dışında risk yaratacağını açıkladı. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz "Eldivenin yalancı bir güvenlik hissi yarattığını" söyledi.

ELDİVEN KULLANMAK YANLIŞ MI?

T24'ün haberine göre; Eldiven kullanımının risk yarattığına ilişkin tartışmalı bir durumun söz konusunu olmadığını ifadene eden Cengiz; "Çöp toplayanlar ya da kirli bir yüzeyi anlık temizlemek zorunda kalanlar dışında eldiven kullanmak yanlış" dedi.

"VİRÜS PLASTİK YÜZEYLERDE DAHA UZUN TUTUNUYOR"

Eldiven kullanımının yalancı bir güvenlik duygusu yaratığına vurgu yapan enfeksiyon uzmanı Cengiz, virüsün plastik yüzeylerde daha uzun süre tutunduğuna dikkati çekti. Özel haller dışında eldiven kullanılmaması gerektiğini söyleyen Cengiz, "Markete giderken eldiven taktığınızı düşünün. Reyonlarda geziyorsunuz. Alacağınız ürünlere bakarken dokunuyorsunuz. Siz o eldivenin mikroorganizma kirlenmesine maruz kaldığını baştan kabul etmeniz gerekiyor" ifadesini kullandı.

İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Koronavirüs'ten korunmak için kullanılan eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz

"BİR MASKE EN FAZLA 3 SAAT KULLANILMALI"

İnsanların kendini potansiyel enfeksiyon kaynağı olarak görmesi gerektiğini belirten Melahat Cengiz, maske konusunda da Dünya Sağlık Örgütü'nün sonradan "kullanılmalıdır" açıklamasını hatırlattı ve ücretsiz olarak dağıtılan maske sayısının yeterli olmadığını kaydetti. İstanbul özelinde örnek veren Cengiz, her gün işe giden insanlar için haftalık 5 adet maskenin yeterli olmayacağını çünkü bir maskenin en fazla 3 saat kullanılması gerektiğini söyledi.

"ÇÖPE ATIN"

Korunmak için kullanılan malzemelerin asla sokağa atılmamasına vurgu yapan Cengiz, "Kullandıklarınızı mutlaka çöpe atın" dedi.

İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor

Haberin Videosu:

Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor
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Haber Yorumları (5)
500
TRET: Adam eldivenle ekmeği veriyor sonra paraya elliyor. Tam mikrop yuvası.
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
TRET: Eldiveni takıp sanki her yer steril iş gibi herşeye dokunuyor insanlar. Sigarasını da eldivenle içiyor. Tuvalete de eldivenle giriyor. Kredi kartını eldivenle çıkarıyor. Arabasına eldivenle biniyor. Olmaz yanlış.
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
KENAN: Eldiven kullanmazsak bakteri virüs elimize bulaşır eldiven neden yanlış olsun ki ayrıca duraklara adam dikin bedava sizde tıp tabip birliği olarak 10 adet maske dağıtında görelim
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
ANIL: Haberi iyi okursanız neden yanlış olduğunu Melahat Hanım açıklamış
1 Yayından Kaldır
HAKİKİ AVNİ: Olur, başka bir arzunuz?
2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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