İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hastanesi, Başakşehir, Güncel

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin çevre bağlantı yollarını bu ay içerisinde yapacağını duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti.

02.04.2020 12:51 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:53
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin çevre bağlantı yollarını bu ay içerisinde yapacağını duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti.

İBB'den yapılan açıklamaya göre İmamoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınının yaşandığı günlerde daha çok yatak oluşturmanın önemli olduğunu vurguladı.

İmamoğlu, hastane yoluyla ilgili yaşanan sürece ilişkin şunları ifade etti:

"Öncelikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mıza, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yolunun eksik kalan kısmını yapma kararı aldığı için teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi yarım kalan yolun yapılması konusunda, göreve geldikten kısa süre sonra girişimlere başladık. Ta 25 Kasım 2019 günü saat 18: 00'de Sayın Valimiz, ben, Genel Sekreter'imiz ve ilgili genel sekreter yardımcımız Valilikte bu konunun çözümü için görüşmeler gerçekleştirdik. Kaynak yetersizliği nedeniyle sürece, İBB'nin devam etmesi zordu. Yaklaşık 1 yılı aşkın süredir de inşaatın durduğunu kendilerine aktardık. Hastane yolunun tamamlanması da birinci öncelik olarak toplantıda ele alındı. Sayın Valimiz ile konunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına götürülmesi ve inşaatın bakanlık tarafından sürdürülmesi konusunda fikir birliğine varmıştık. Kasım ayından ta ki 1 Nisan tarihine kadar, bu yol için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızdan bir geri dönüş ya da bir adım gelmemişti. Bize iletilmedi. Dün yapılan açıklamayla, bakanlığımız süreci yürüteceğini belirtti. Bu da mutluluk verici. Umarım kısa zamanda İstanbulluların hizmetine bu yol girer."

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür

Kaynak: AA

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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür
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