İBB Başkanı İmamoğlu'na gönderme olarak yorumlanan afiş Çankaya'dan kaldırıldı

15.09.2019 14:04

Ankara'da CHP'nin kalesi olarak bilinen ilçelerinden Çankaya'da Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in bir afişi gündem olmuştu.

Taşdelen'in "Biz tatil yapmadık" başlığıyla dikkat çeken afişte yaz boyunca 100 bin Çankayalının açık hava sineması ve yaz konserleriyle buluşturulduğu belirtiliyordu.

İMAMOĞLU'NA GÖNDERME OLARAK YORUMLANDI

Afiş, seçimlerden bir süre sonra yaptığı Bodrum tatili ve İstanbul'u vuran sel felaketi sırasında tatilde olması eleştiri konusu olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme olarak yorumlandı.

AFİŞ MANİDAR BULUNDU

Taşdelen'in afişi bu nedenle manidar bulundu. Belediye kaynakları İmamoğlu'na bir gönderme olmadığını bildirse de afişle ilgili tartışmaların önünü kesemedi. Giderek alevlenen tartışmaların ardından afişle ilgili bugün yeni bir gelişme oldu. Söz konusu afiş, ilçedeki reklam panolarından apar topar kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da sel felaketinin olduğu gün Bodrum'da tatilde olduğu için tepki almıştı.