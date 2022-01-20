İBB BAŞKANI İMAMOĞLU: DERELERİN ÜZERİNİ KAPATMA YERİNE ISLAHINI TERCİH EDİYORUZ

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da kısa süre önce imar planı kabul edilen 110 bin nüfuslu Yeşilkent Mahallesi'nde incelemelerde bulunurken, İstanbul'da bulunan 20 kadar derenin üzerini kapatma yerine bunları ıslah ederek çevrelerine parklar yapmaya...

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da kısa süre önce imar planı kabul edilen 110 bin nüfuslu Yeşilkent Mahallesi'nde incelemelerde bulunurken, İstanbul'da bulunan 20 kadar derenin üzerini kapatma yerine bunları ıslah ederek çevrelerine parklar yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Yeşilkent Mahallesi'ne gelerek burada bir kütüphane ve çocuk etkinlik merkezinin açılışına katıldıktan sonra İBB Planlama Ofisi'ni ziyaret eden İmamoğlu, seçimden önce imarsız olan Yeşilkent Mahallesine imar sözü verdiklerini söyledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve başlamalarından sonra tüm partilerin desteği ile Avcılar'da kentsel dönüşümün önünü açan plan notu değişikliğini kabul ettiklerini böylece yenilenen binalardaki kat kaybını önlediklerini anlatırken, şöyle dedi:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu ziyaretin ardından Yeşilkent Semt Pazarı'na giderek burada alışveriş yapanlarla ve esnaf ile sohbet etti.