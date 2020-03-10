İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı Tartışmalardan uzak kalmak istediği öğrenilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB meclisinde 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı. İmamoğlu'nun bu kararı ile meclis iradesinden sonra kürsü üstünlüğü de CHP'den gitmiş oldu.

Meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakı'nda olması CHP'yi zayıflattı 9 aydır Meclis'i yöneten Ekrem İmamoğlu dün ilk kez başkanlık kürsüsüne çıkmadı.

Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, "Dolayısıyla, AK Parti üstünlüğündeki meclis iradesinden sonra kürsü üstünlüğü de CHP'den gitmiş oldu. Divan kâtipleri dahil bir tek CHP'li üye de kalmadı İBB divanında... Bu durum CHP grubunda büyük rahatsızlık yarattı" ifadelerini kullandı.

İşte yazıdaki ilgili kısım;

Ekrem İmamoğlu nedense kürsüde yoktu. Bu haziran seçimlerinden sonra ilk kez oluyor. Başta İmamoğlu, her ay iki gün toplanan meclisi kendisi yönetiyordu, daha sonra sadece meclisin ilk açılış günü olan pazartesi günleri kürsüye çıkmaya başladı. Ancak dokuz ay sonra ilk defa dün meclisi yönetmedi.

İmamoğlu'nun, yakın arkadaşlarına bundan sonra 'tartışmalardan uzak durmak' amacıyla meclisi yönetmeyeceğini söylediği öğrenildi. Dolayısıyla, AKP üstünlüğündeki meclis iradesinden sonra kürsü üstünlüğü de CHP'den gitmiş oldu. Divan kâtipleri dahil bir tek CHP'li üye de kalmadı İBB divanında...

"NİTEKİM BEKLENENLER OLDU"

Bu durum CHP grubunda büyük rahatsızlık yarattı ve ilginç bir yorum yapıldı: Bugün (dün) CHP'li bazı meclis üyeleri, TBMM'deki tartışmaların benzerinin İBB Meclisi'nde de olacağını bekliyordu. İmamoğlu, Genel Başkan ve CHP'yi savunması gerekecek birkaç söz etmek zorunda kalacaktı. Nitekim beklenenler oldu. Esenler Belediye Başkanı ve AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu bu konuyu gündeme getirerek, uzun konuşmasında, "CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı'na söylediği, tam da kendisini tarif ettiği kelimeleri bu meclisten kendisine iade ediyorum, seviyesiz adam" dedi.

"İMAMOĞLU KÜRSÜDE OLSAYDI, CHP BU KADAR ZAYIF KALMAYACAKTI"

CHP İBB Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ise karşıt konuşmasında "Genel başkanınız kızınca ağzına geleni söylüyor, Engin Özkoç da kendisine bu sözleri iade etti" dedi sadece... Meclisten bizi arayan bir partili, "Oldu mu ya!" diye sorduktan sonra, "Başkanının kürsüyü 'terk'i CHP'ye yakışmadı. Böyle bir çıkışı bekliyordu ki kürsüye çıkmadı. CHP Grup Başkanvekili'ne yapılan hakaretin cevabı bu mu olmaydı? Parti, genel merkez ve Kılıçdaroğlu savunulamadı. Şimdi İmamoğlu'nun neden 'kürsü'den uzak durduğunu anladınız mı? İmamoğlu kürsüde olsaydı, CHP'nin eli bu kadar zayıf kalmayacaktı" diye konuştu.