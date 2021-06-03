İBB, Adalar için 45 yeni elektrikli araç alacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İBB, Adalar için 45 yeni elektrikli araç alacak

İBB, Adalar için 45 yeni elektrikli araç alacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi( İBB), Adalar'da kullanılmak üzere 14'er kişilik 45 yeni elektrikli araç alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi( İBB), Adalar'da kullanılmak üzere 14'er kişilik 45 yeni elektrikli araç alacak.

Adalar'da ulaşım, faytonların kaldırılmasının ardından elektrikli araçlarla sağlanıyor. İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel (İETT), Adalar'da ulaşım talebini karşılamak amacıyla 14'er kişilik 45 yeni elektrikli araç alımı için ihaleye çıkacak. İhale, 29 Haziran günü saat 11.00'da, Beyoğlu'ndaki  İETT Satınalma Daire Başkanlığı'nda yapılacak.İETT'nin Mayıs ayında yaptığı  4'er kişilik 60 elektrikli araç ihalesinin sonuç ilanı ise, yayımlandı. İhaleyi, 9 milyon 664 bin 500 TL teklif eden yerli bir firma kazandı. Sözleşmeye göre; 10  araç 30 Haziran'a, 20  araç 16 Temmuz'a, 30 araç da 30 Temmuz'a kadar Büyükada'da teslim edilecek.  


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İstanbul'da metro sefer saatlerine normalleşme ayarı! Pazar günü bazı hatlar kapalı olacak
İstanbul'da metro sefer saatlerine normalleşme ayarı! Pazar günü bazı hatlar kapalı olacak
İstanbul'da hafta sonu seçim heyecanı; 14 mahalle yeni muhtarını seçecek
İstanbul'da hafta sonu seçim heyecanı; 14 mahalle yeni muhtarını seçecek
İstanbul'da bir kadın, İETT otobüsüne maymunuyla bindi
İstanbul'da bir kadın, İETT otobüsüne maymunuyla bindi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Nikos Dendias Adnan Menderes Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Roland Garros Mahmut Tekdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İBB, Adalar için 45 yeni elektrikli araç alacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 15:24:36. #1.16#

title