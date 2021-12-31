ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Husumetlisi yerine başkasını vurdu

Adana'da husumetlisi zannederek başkasını kafasından vurup ağır yaralayan zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da husumetlisi zannederek başkasını kafasından vurup ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 29 Aralık gecesi merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mavi Bulvar'da park ettiği araçtan inen Hakan Aktaş, arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Kafasına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Aktaş, kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Aktaş'ın arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Aktaş, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin 4 ayrı suçtan kaydı bulunan Volkan Çiçekli olduğunu tespit etti. Polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli Çiçekli, Sarıçam ilçesinde park halindeki otomobilinin içinde yakalandı. Otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheli Çiçekli, ifadesinde, F.U. isminde husumetlisi olduğunu ve bu kişiye uyuşturucu sattığı için savaş açtığını, Hakan Aktaş'ı husumetlisi sanıp, karanlıkta yanlışlıkla tabancayla vurduğunu ileri sürdü. Çiçekli'nin, "Husumetli olduğum F.U.'nun aracını gördüm. İçinde olduğum otomobilden inip, yürüyerek peşine düştüm. Sokak arasında onu vurduğumu sanıp, olayla alakası olmayan Hakan Aktaş'ı vurduğumu sonradan öğrendim. Karanlıkta olduğum için karıştırdım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan Çiçekli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Hakan Aktaş'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.