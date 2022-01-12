Hüsnü Bayramoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hüsnü Bayramoğlu ne zaman vefat etti?

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, sosyal medya hesabından, Nur Cemaati Meşveret Grubu lideri Hüsnü Bayramoğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Peki, Hüsnü Bayramoğlu kimdir? Hüsnü Bayramoğlu ne zaman vefat etti?

HÜSNÜ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Hüsnü Bayramoğlu 1935 Safranbolu doğumludur. 1949'da Bediüzzaman'ın hizmetine girmiş, Bediüzzaman'ın Urfa'da vefat ettiği ana kadar yakınında bulunmuştur. Bayramoğlu, Bediüzzaman'ın vekil tayin ettiği isimlerden biri olarak biliniyordu.

HÜSNÜ BAYRAMOĞLU NE ZAMAN VEFAT ETTİ?

Bayramoğlu kendisini "Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi ve hizmetkarı, Hizmet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı" olarak tanıtıyordu. Hüsnü Bayramoğlu 18 Nisan 2021 tarihinde koronavirüsten vefat etti.

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