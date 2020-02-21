Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'yu vurdu
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan için kritik öneme sahip olan petrol şirketi Aramco'ya saldırı gerçekleştirdi. Husilerin sözcüsü Yahya Sarya, yaptığı açıklamada, saldırıların 12 insansız hava aracı ve 4 füzeyle düzenlendiğini ifade etti.
Yemen'deki Husiler, Yanbu şehrindeki Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'ya saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.
SALDIRI 12 İHA VE 4 FÜZEYLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Husilerin sözcüsü Yahya Sarya yaptığı açıklamada, "Yanbu şehrindeki Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco ve önemli hedefleri vurduk" ifadelerini kullandı. Açıklamada, saldırıların 12 insansız hava aracı ve 4 füzeyle gerçekleştirildiği ifade edildi.
DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN SALDIRILAR ENGELLENMİŞTİ
Suudi Arabistan liderliğindeki Koalisyon Sözcüsü Turki Al-Maliki, Husiler tarafından Suudi Arabistan topraklarına daha önce gerçekleştirilen saldırıların engellendiğini bildirmişti. El Maliki, söz konusu füzeleri Patriot PAC-3 hava savunma sistemlerinin engellendiğini bildirmişti.