Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'yu vurdu

21.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:16

Yemen'deki Husiler, Yanbu şehrindeki Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'ya saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

SALDIRI 12 İHA VE 4 FÜZEYLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Husilerin sözcüsü Yahya Sarya yaptığı açıklamada, "Yanbu şehrindeki Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco ve önemli hedefleri vurduk" ifadelerini kullandı. Açıklamada, saldırıların 12 insansız hava aracı ve 4 füzeyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN SALDIRILAR ENGELLENMİŞTİ

Suudi Arabistan liderliğindeki Koalisyon Sözcüsü Turki Al-Maliki, Husiler tarafından Suudi Arabistan topraklarına daha önce gerçekleştirilen saldırıların engellendiğini bildirmişti. El Maliki, söz konusu füzeleri Patriot PAC-3 hava savunma sistemlerinin engellendiğini bildirmişti.

Kaynak: İHA