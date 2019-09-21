Husiler, Suudi Arabistan'a hava saldırılarını durdurduklarını duyurdu

21.09.2019 00:03

Yemen'deki Husi milisleri, Suudi Arabistan'a karşı her türlü saldırıyı durduklarını açıkladı. El Mesire televizyonuna konuşan El Maşat, "Suudi Arabistan'ın topraklarına, insansız hava araçları ve diğer silahlardan saldırıları durduruyoruz. Suudi Arabistan'dan, Yemen topraklarına her tür saldırıları durdukları yönünde benzer açıklama yapmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı

El Maşal, Suudi Arabistan'ın gerekli adımlar atmaması durumunda, yanıt verme hakkını saklı tuttuklarını kaydetti.

STOCKHOLM ANLAŞMASI

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamış ancak uygulamada birtakım ihtilaflar yaşanmıştı.

Anlaşma kapsamında BM başkanlığında oluşturulan "Hudeyde Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi", Yemen'de çatışan tarafların, ateşkes mekanizmasının etkinleştirilmesi ve en kısa sürede ateşkesin sağlanması konusunda mutabık kaldığını açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta cumartesi günü sabah saatlerinde Suudi Arabistan'ın doğusunda bulunan ve devlet petrol şirketi Aramco'ya ait petrol tesislerine saldırılar düzenlenmişti.

Saldırıyı Yemen'deki Husiler üstlenirken, ABD saldırının kuzeyden geldiğini iddia ederek İran'ı suçlamıştı.