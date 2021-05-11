Hüseyin Kırmızı, "Bu Dönemde Birlik İçinde Olmamız Şart"
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Hüseyin Kırmızı, "Bu Dönemde Birlik İçinde Olmamız Şart"

Hüseyin Kırmızı, 'Bu Dönemde Birlik İçinde Olmamız Şart'
Bültenler - Haberler | Güncel

Hüseyin Kırmızı, pandemi döneminde medyadan uzak dururken bu dönemde yardım kuruluşlarının organize ettiği kampanyalara destek vermeye devam etti.

Hüseyin Kırmızı ticaret hayatında elde ettiği gelirin büyük bir kısmını kimsesiz ve yardıma muhtaç kişilere ayırırken bu işin sırrının "Paylaştıkça Artmak" olduğunu vurgularken, çevresindeki iş insanlarını ve dostlarını da bu kampanyalara yönlendirmeye devam etti.

Pandemi dolayısıyla birçok insanın işlerini kaybetmesi üzerine açılan kampanyalara ciddi anlamda destek veren Hüseyin Kırmızı "Ülke olarak bu zorlu süreci hep birlikte aşmak zorundayız. Bu süreçte zor durumda olan vatandaşlarımıza elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Birlik olursak bu zor süreci aşabiliriz. Bu yüzden taşın altına herkes elini koymak zorundadır" diyerek duygularını ifade etti.

Hüseyin Kırmızı son olarak tanınmış bir giyim firmasının çocuk reyonundan aldığı birbirinden şık kıyafetleri alarak bayram öncesi kimsesiz çocuklarla, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının yüzlerini güldürdü

Kaynak: Bültenler

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