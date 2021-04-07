Hurma topları nasıl yapılır? Hurma topları tarifi! En kolay hurma topları tarifi!
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Hurma topları nasıl yapılır? Hurma topları tarifi! En kolay hurma topları tarifi!

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Hurma topları nasıl yapılır? Hurma topları tarifi! En kolay hurma topları tarifi!

Tadı, kolay yapımı ve şeker hastaları için en lezzetli tarifler arasında yer alan Hurma topları nasıl yapılır? Hurma topları tarifi! En kolay hurma topları tarifi! Detaylar haberimizde.

Tadı, kolay yapımı ve şeker hastaları için en lezzetli tarifler arasında yer alan Hurma topları nasıl yapılır? Hurma topları tarifi! En kolay hurma topları tarifi! Detaylar haberimizde.

HURMA TOPLARI NASIL YAPILIR?

Hurma topları malzemeler;

1 kase hurma

2 yemek kaşığı fındık

1,5 yemek kaşığı kakao

5-6 adet kuru erik

Üzerini Süslemek İçin:

1 kase hindistan cevizi

EN KOLAY HURMA TARİFİ!

Hurmaların çekirdekleri çıkartıp en az yarım saat ılık suda bekletin.

Fındıklarını rondodan geçirip toz haline getirin.

Daha sonra aynı robota atın.

Üzerine fındık ve kakaoyu ekleyin.

Tüm malzemeler karıştıktan sonra bir miktar su ile hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve yuvarlayın.

Hindistan cevizi dolu kasede topları harmanlayın ve bir kaseye alın.

Buz dolabında bir süre beklettikten sonra dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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