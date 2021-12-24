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Hurda hırsızı iki zanlı suçüstü yakalandı

Hurda hırsızı iki zanlı suçüstü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde belediye hurdalığından hırsızlık yapan iki zanlı suçüstü yakalandı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde belediye hurdalığından hırsızlık yapan iki zanlı suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Şehitler Mahallesindeki Kapalı Pazar Yeri yanında bulunan Hisarcık Belediyesine ait hurdalıktan kamyonetlerine hurda demir malzemeleri yükleyen iki şahsı gören Belediye Zabıtası Mehmet Şahan durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen İlçe Emniyet Amirliği ekipleri zanlıları araçlarına yükledikleri hurda demirlerle birlikte suçüstü yakaladı. İ.Ö (31 ) ve H.G (42 ) isimli zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Hurda hırsızı iki zanlı suçüstü yakalandı

Hurda hırsızı iki zanlı suçüstü yakalandı

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