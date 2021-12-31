Hülya Koçyiğit, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yastık altında tutulan 5 bin ton altının ne kadarını ekonomimize kazandırabilirsek ülke ve millet olarak gücümüz o derece...

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kendi paramızı ölçü olarak almadığımız sürece her zaman batmaya mahkumuz. Biz Türk lirası ile hareket edeceğiz."