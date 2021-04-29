Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı

Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Hülya Avşar ile Ertuğrul Postoğlu'nun rol aldığı "Masumiyet" dizisinin yeni bölüm çekimlerinde ilginç bir olay yaşandı. Rol gereği Postoğlu'na tokat atan Avşar, hızını alamayıp vurduğu partnerinin çenesini çıkardı.

Hülya Avşar ile Ertuğrul Postoğlu'nun rol aldığı "Masumiyet" dizisinin yeni bölüm çekimlerine Fenerbahçe-Beşiktaş rekabeti damgasını vurdu.

'Hale Ilgaz'ı canlandıran Avşar'ın senaryo gereği eşi 'İsmail Ilgaz'ı oynayan Ertuğrul Postoğlu'na tokat atması gerekiyordu.

Postoğlu, sahnenin gerçekçi olması için Avşar'a "Daha hızlı ve sert vur" dedi. Avşar'ın çekindiğini gören Postoğlu, sanatçıyı hırslandırmak için "Zaten Kartal pençesi, bir Fenerbahçeliye ne yapabilir ki?" diye sordu. Bunun üzerine sıkı bir Beşiktaş taraftarı olan Hülya Avşar öyle bir tokat attı ki, Postoğlu'nun çene kemiği çıktı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Çekim sonrası "Çenemi kapatamıyorum" diyen Ertuğrul Postoğlu, Hülya Avşar'ın bir yakınının hastanesine götürüldü.

Yapılan kontrollerde oyuncunun çenesinde ciddi hasar meydana geldiği tespit edildi ve ilaçla tedaviye başlandı.

Konuyla ilgili Hürriyet'e konuşan Postoğlu, "Hülya yakın dostum. Sık sık Fenerbahçe-Beşiktaş dostluğunu yad ediyoruz. Sahnenin gerçekçi olması için Hülya'yı bir parça harekete geçirmek istedim. Ama onun da eli çok ağırmış" dedi.

Kaynak: Hürriyet

Emre Belözoğlu, forma bekleyen Mesut Özil'le açık konuştu: Bu sezon seni kullanmayı düşünmüyorum
Emre Belözoğlu, forma bekleyen Mesut Özil'le açık konuştu: Bu sezon seni kullanmayı düşünmüyorum
Rol gereği attığı tokadın dozunu kaçıran Hülya Avşar, partneri Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkarttı
Rol gereği attığı tokadın dozunu kaçıran Hülya Avşar, partneri Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkarttı
Şampiyonluk havasına giren Fenerbahçe'ye nazar değdi! Yıldız futbolcu sezonu kapattı
Şampiyonluk havasına giren Fenerbahçe'ye nazar değdi! Yıldız futbolcu sezonu kapattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Feyza Aktan Burak Sergen Merve Dizdar
Spor Fatih Terim Rıza Kayaalp Ünal Karaman Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 08:47:44. #1.16#

title