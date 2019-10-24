Bakan Akar, Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren ülkelerin temsilcilerine NATO Karargahı'nda asker selamı verdi

24.10.2019 19:17

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 29 ülkenin savunma bakanlarının katılacağı ve Suriye, Rusya, Afganistan, külfet paylaşımı ve hibrit tehditler gibi konuların ele alınacağı NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak için Brüksel'e gitti. NATO Karargahı'nda bulunan Akar, savunma bakanlarına asker selamı yolladı.

HULUSİ AKAR, BAKANLARA ASKER SELAMI YOLLADI

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren ülkeler, milli sporcuların asker selamı yapmasına da karşı çıkmıştı. Millilerimizi hedef alan Avrupa ülkeleri, asker selamından dolayı Türkiye'yi hedef almışlardı. Asker selamına karşı çıkanlara ise en güzel cevabı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda asker selamıyla verdi.

İşte NATO Karargahı'nda Hulusi Akar böyle asker selamı verdi;

MİLLİLERİMİZDEN ASKER SELAMI

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H grubu 8. maçında Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak liderliğini sürdürmüştü. Ay-yıldızlı ekibimiz, Kaan Ayhan'ın attığı golün ardından asker selamı vererek ülkemizi gururlandırmıştı.

CİMNASTİKTE TARİHİ BAŞARI

Cimnastikte ise tarihi bir başarıya imza attık. Milli sporcumuz İbrahim Çolak, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleten Çolak, verdiği selamla askerlerimize destek oldu.

BUSENAZ GÖZYAŞLARI İÇİNDE SELAM VERDİ

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang'ı yenen Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı. Mücadele sonrası gözyaşlarını tutamayan milli sporcumuz, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e selam gönderdi.